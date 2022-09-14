皇家養蜂人卓邦（John Chapple）正在確認蜜蜂是否健康。（影片／YT YardNews）

英國皇室的多個官邸皆設有養蜂場，出產的蜂蜜不只能供應皇室御廚，出售蜂蜜的收益更被作為慈善用途。96歲的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）離世後，消息迅速傳遍世界各地，就連「皇家養蜂人」都必須特地通知蜜蜂，而這麼做的目的，其實是為了避免災厄降臨。

據《紐約時報》報導，女王與世長辭後，79歲的皇家養蜂人卓邦（John Chapple）來到白金漢宮與克拉倫斯府進行哀悼儀式，他會在每一個蜂箱繫上用黑絲帶綁成的蝴蝶結，並輕輕敲擊蜂箱，小聲地和蜜蜂說：「女王已經離開人世，但請你們不要離去，未來的新主人會善待你們」。

卓邦表示，位於倫敦西敏市林蔭路的王室居所克拉倫斯宮（Clarence House）有2個蜂巢，而白金漢宮內則有5個，在盛夏時節，皇家蜜蜂的數量可達上百萬隻，而秋季則會銳減逾2萬隻。

蜜蜂在英國常被稱為「上帝的小使者」（small messengers of God）或「上帝的小僕人」（little servant of God），傳統認為，蜜蜂不僅神聖，也是養蜂人家的家人，因此家族裡若有「出生、結婚、死亡」等重要事件發生時，理所當然都得如實通報，否則可能會惹怒蜜蜂，導致蜜蜂不再產蜜，或是離箱、死亡等災厄發生。

這種「傳訊蜜蜂」的特殊儀式，最早可以追溯到18、19世紀，民俗學家、作者諾曼（Mark Norman）表示，「這是一個非常古老且根深蒂固的傳統」，雖在英國較常見，但其他歐美國家也保留類似的習俗。