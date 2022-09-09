白金漢宮發布消息，英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲，民進黨立委們紛紛透過臉書表達哀悼。賴品妤表示，伊莉莎白二世任內受到普遍英國及國協人民的愛戴，無論局勢如何，她總能成為安定人心、團結英人的重要力量，為英國的女性領導者們立下了一個屬於她的典範。

王美惠說，伊莉莎白二世深受民眾愛戴，女王的精神，對世界的貢獻，將永存在我們心中，願您安息。蔡易餘指出，她在世時深受英國人民愛戴，備受國際社會推崇，感念女王畢生為世界和平與繁榮的貢獻，但她的身影將會永存於大家的記憶。

羅美玲表示，前陣子才看完《王冠》這部影集，影集根據女王真實的一生拍攝，今天一早就驚聞這位傳奇女性離世，願英國史上在位最久的君主在天安息。

賴品妤說，伊莉莎白二世於1952年繼位在任70年餘，不但創下了英國元首任期紀錄，也是各國歷史上在位最久的女性君主。在她任內，受到普遍英國及國協人民的愛戴；無論局勢如何，她總能成為安定人心、團結英人的重要力量。

賴品妤表示，伊莉莎白二世亦是一位兼具堅毅、冷靜等特質的女性。她盡責的執行君主義務，帶領王室面對國內外的挑戰，也一肩扛起來自家庭的壓力與紛擾，為英國的女性領導者們立下了一個屬於她的典範。