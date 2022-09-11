新竹市政府與住都中心攜手，推動新竹市建功Campus設定地上權公辦都更案，為住都中心首度跨出雙北，與地方政府合作推動公辦都更。市府11日指出，「建功Campus」未來以ICT技術、智慧醫療、智慧文教、智慧商務、智慧環構等5大優勢產業為主要招商對象，預計10月正式招商、2024年開工。

建功Campus設定地上權公辦都更案，位於建功高中南側更新地區，前身是國防部「機30、31、32」閒置營區，總面積達4.5公頃。

由於地點是商業區，緊臨金城一路35巷，土地面積約1公頃，鄰近竹科、清交大、國道一號，位置優越、區塊完整，為新竹可發展科技產業的大面積商業區，適合科技產業打造企業總部。

2016年起，市府推動「建功高中南側更新地區計畫」，藉由都市計畫變更回饋方式，取得用地，並將該處規畫為社福、醫療、商業用地，盼透過都更促進都市土地再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境及增進公共利益。

市府指出，建功Campus未來主要招商對象，將以竹科相關產業及資策會研析的5大優勢產業為主，包括ICT技術、智慧醫療、智慧文教、智慧商務、智慧環構等，預計今年10月正式招商，2024年開工。

國家住都中心也在新聞稿中指出，建功Campus是新竹可發展科技產業的大面積商業區，且產權單純，也可申請都市更新容積獎勵，基地條件佳，盼結合周邊科技量能，形塑新科技廊帶，促進當地科技產業發展。

而在醫療用地方面，市府指出，2017年完成「新竹市立馬偕兒童醫院」BOT簽約，打造竹竹苗地區醫學中心級兒童醫院，為全國首例地方政府與民間合作的兒童醫院；社福用地方面，市府也攜手國家住都中心推動「建功安居」社會住宅，為目前新竹市最大規模社宅。

另外，為兼顧保存及活用區內文化資產，全區開發完成後，也將配合留下約0.5公頃公園、緩衝綠帶或廣場等都市開放空間，並漸次退縮的天際線，讓歷史建築「日本海軍第六燃料廠觸媒工廠」也能完整呈現。