高雄市三民區褒揚街今發生一起兄弟檔打架案件，這對邱姓兄弟喝完酒之後發生嚴重口角，雙方一言不合，過程中弟弟拿檳榔刀揮舞叫囂，警方獲報趕到現場處理，並由救護人員將弟弟強制就醫。

三民第二分局11日12時31分許獲報，在三民區褒揚街發生一起口角糾紛，現場為48歲的邱姓男子持檳榔刀向54歲的哥哥叫囂，在家人和警消人員協助安撫情緒，喝令他放下手中刀械。經員警初步了解，邱姓兄弟檔是在家中喝酒後，提及先前父親過世一事，弟弟情緒一時激動才持刀，隨後並由警消人員戒護強制送醫，所幸現場無人受傷。