政府大力推動社宅包租代管及貼金補貼政策，住商機構依據實價登錄統計，六都社宅包租代管與一般住宅租金大多有一成以上的差距，其中台北市社宅包租代管較一般住宅低22.4％，六都價差最大，以台北市出租30坪住宅來說，社宅包租代管月租金比市價便宜了近萬元。

統計顯示，六都一般住宅及社宅包租代管的平均租金，台北市兩者每坪租金皆破千元，一般住宅每坪1,378元、包租代管1,069元，兩者都是桃園市及台南市的二倍價，桃園市一般住宅租金每坪539元、社宅包租代管每坪約486元，台南市一般住宅每坪租金605元、社宅包租代管每坪533元，桃園市租金單價六都最低，由於一般住宅價格不高，與社宅包租代管的租金差距也最小。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，社宅包租代管的租金總價通常設有上限，且不得高於市價8至9折，台北市房價、租金雙高，包租代管設有總租金上限，台北市包租包管方案租金上限3萬1,200元，較不吸引擁有高價位資產的房東參與，也拉開與相當坪數的一般住宅租金的差距。

郎美囡分析，台北市房價高、租屋需求大，相對租金也高，包租代管雖然平均租金破千元，但跟市價比平均約低了二成以上，而桃園市及台南市近幾年房價雖有明顯上漲，不過早期入手的中古屋多成本低，屋主轉租的租金較為親民，且桃園、台南二都房市利多題材多，桃園有航空城、台南有科技園區，房價低於周邊都會區、房市交易熱度高，以買代租者不在少數，使住宅租金在各轄市中相對較低、社宅包租代管與一般出租住宅價差亦僅在一成左右。