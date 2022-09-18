今天下午2點44分左右，台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8的地震，由於地震深度只有7公里，屬淺層地震，雲嘉南地區都有4級震度，讓人明顯感受到劇烈的震動。台南市政府消防局表示，目前台南尚未接獲災情。

由於從昨晚至今天餘震不斷，許多民眾都嚇壞了，LINE、臉書、IG及等社群平台也都被地震洗版，花蓮玉里甚至傳出有房子被震倒，台東也有道路被震斷，大家爭相在問「這波地震何時才會結束？」

地震發生後，台南市長黃偉哲也在臉書貼文說，經各區公所回報，尚無大型災情，有部份零星區域停水。 歸仁區七甲里七甲五街98之2號水塔倒塌。東區衛國里，高壓電桿編號：崇誨高幹6右2，高壓電桶上方變壓器，因地震而折斷。

另外，自來水停水問題有1.南區：文華里永華路停水。2.中西區：藥王里停水。3.東區：裕聖里、小東里、文聖里、崇成里、仁和里、自強里停水。

黃偉哲說，請市民朋友保持警覺、留意安全，如有交通號誌故障，請撥1999。若有受困情形，請撥119，市府透過災防通報，隨時掌握各區訊息，祈求一切平安。