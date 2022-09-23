2022台南教師節專屬主題曲及MV「是因為你」，永仁高中女籃教練時超傑扛舉重入鏡，相當吸睛。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

2022台南教師節專屬主題曲及MV「是因為你」，市長黃偉哲也入鏡傳達祝福。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

2022台南教師節專屬主題曲及MV「是因為你」，今天開箱。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

2022台南教師節專屬主題曲及MV「是因為你」，今天開箱。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

迎接教師節，台南市師生共同創作專屬教師節主題曲及MV「是因為你」，由仙草實驗國小校長李志軒填詞，台南女中和復興國中學生獻唱，傳達對老師的滿滿感謝。台南市長黃偉哲也在MV參一腳，感謝教師們對下一代無私的付出。

「是因為你」MV首映會今天由黃偉哲開箱，他說，教師是教育前進的重要推手，過去4年來，台南在教育的表現有目共睹，不管是運動競技、科普、機器人或雙語、防疫線上學習等，都繳出亮麗成績單，這一切也要感謝老師幫忙。

「挫敗不曾放棄，是因為你，肯定和提攜，努力學習、堅持到底，要不斷超越自己～～」李志軒分享歌詞創作靈感，主要來自對師恩的感謝，因為但凡老師給學生一句讚美、肯定、安慰的話，都會引導學生人生走向與發展，也體現「生命影響生命」的道理。

今年MV除了邀請從幼兒園到高中等不同年齡層的學生獻唱及演出，一大亮點是邀請師鐸獎教師入鏡，永仁高中教練時超傑扛舉重亮相，相當吸睛；黃偉哲與教育局長鄭新輝也入鏡跟著音樂與學生一起舞動，藉此獻上對教師的感謝與祝福。

鄭新輝表示，過去3年來，台南市以學生音樂創作、搭配校園情境，製作台南限定版的教師節MV，已成為特色。教育局表示，今年主題曲和前3年發表歌曲精選，會以公告及電子郵件傳送到每位教師信箱，傳遞對每位教師的感謝與祝福。