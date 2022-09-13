世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天指出，世衛組織預期烏克蘭的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將於10月達到頂峰，這可能迫使當地醫院的收容量能瀕臨上限。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在以色列特拉維夫（Tel Aviv）召開的世衛組織歐洲區域委員會會議表示：「我們目前看到烏克蘭的COVID-19病例有所增加。我們預估疫情傳播可能在10月初達到頂峰，醫院收容量能可能瀕臨上限。」

路透社報導，俄羅斯2月下旬軍事入侵烏克蘭，對於醫療衛生造成嚴重影響，世衛組織證實當地有超過500起針對醫療基礎設施的攻擊事件，造成大約100人喪命。

譚德塞還提到，這場戰爭可能會加速小兒麻痺症的傳播。

烏克蘭COVID-19和小兒麻痺症的疫苗覆蓋率很低。2021年，烏克蘭通報2起小兒麻痺症的病例。（譯者：陳彥鈞）1110913