台灣央行下周召開理監事會，外資近2個交易日買超金融股力道加大。買超前20名中有8檔是金融股，依次為永豐金(2890)、開發金(2883)、玉山金(2884)、臺企銀(2834)、富邦金(2881)、元大金(2885)、第一金(2892)和華南金(2880)等。

市場關注金控獲利王富邦金8月自結情況，富邦金8月稅前淨利70.95億元、稅後淨利56.47億元；累計今年前8月稅前淨利1096.61億元、稅後淨利890.98億元，每股稅後盈餘(EPS)為7.29元。富邦金控前8月累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高紀錄！至於旗下富邦產險2022年8月稅後虧損26.09億元，累計稅後虧損71.95億元，主要受到防疫保險賠款之影響，8月防疫險相關直接賠款金額為109.6億，自留賠款金額為66.7億，約24.5萬件，累計1至8月直接賠款已達249.5億，自留賠款已達132.7億，同時截至8月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額66.0億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近380億)。增資款150億已於8月底到位，有效強化公司資本水準與營運資金，8月底RBC上升至約300%，亦持續藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠申請案件之處理速度。

金控前8月EPS排名前5名分別為:富邦金7.29元，國泰3.72元，中信金1.66元，元大金1.4元，開發金1.11元，第一金1.11元。