據大陸「最高人民檢察院」公眾號13日消息，前中國人壽黨委書記、董事長王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、隱瞞境外存款罪對王濱作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

9月初，大陸中央紀委國家監委網站曾發佈消息稱，經中共中央批准，中央紀委國家監委對王濱嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

根據觀察者網引述最高人民檢察院所說，經查王濱喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠，違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排和宴請；不按規定報告個人有關事項；借用管理和服務物件巨額錢款，違規擁有非上市公司股份；干預和插手市場經濟活動；家風敗壞，長期極度縱容甚至幫助其親屬進行違紀違法活動，並利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

據中國人壽網站顯示，王濱1958年出生，畢業於南開大學並擁有經濟學博士學位，從2018年8月起擔任中國人壽董事長。過去也曾任中國太平保險集團董事長、黨委書記，交通銀行執行董事、副行長、黨委委員。