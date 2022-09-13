綠色農業循環經濟中心模擬外觀。（新北果菜市場提供／李奇叡新北傳真）

新北市政府透過新北市果菜運銷公司牽線，攜手黑水虻農業科技公司，打造綠色農業循環經濟中心，將進行完全分類，讓廢棄蔬果不再浪費，轉化成再生飼料原料。該中心開工典禮於今日早上舉行，新北市副市長劉和然到場致詞，並祝福合作順利。

綠色農業循環經濟中心將建於板橋果菜市場對面的板橋永翠段22地號，劉和然表示，此為全市首座，將做到廢棄蔬果完全再利用，有別於過去集中處理的方式，此次將採完全分類，依據特性分門別類後個別處理，這樣更有利於配方飼料的再利用，能將營養價值回饋到後端產業鍊，減少不必要的浪費。

劉和然說，綠色農業循環經濟中心能再度處理新北市這個大城小國所產生的廢棄蔬果，預計每年可轉化12000公噸，讓這些廢棄蔬果不再是垃圾，而成為有高經濟價值的再生飼料原料，預料可減緩近年不斷飆升的飼料價格，並同時為環境更盡一份心力。

黑水虻農業科技公司董事長徐立蘅表示，這次投資的環保用地位處板橋果菜市場門口對面，具地利之便，可免除運送廢棄蔬果產生的觀感不佳，同時廠區一樓也將設置寵物友善空間以及食農教育中心，讓所有人能更加了解綠色循環對環境、社會的幫助。

徐立蘅強調，全廠製程採全機械設備處理，無任何生物處理製程，透過精準分類及加工流程，製作出高品質寵物飼料以及經濟動物飼料的配方原料，透過本案，將廢棄果菜的經濟價值大幅提高、同時有更乾淨的處理製程，對於新北果菜公司以及新北市來說，是實現企業社會責任最重要的一個部分，也建立了廢棄果菜處理的新標竿。