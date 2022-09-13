富邦全球ESG綠色電力ETF 於9月13日獲准募集，富邦投信表示，預計將於10月初募集。

富邦投信指出，該ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股配置全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關之行業。參考歐盟「可持續金融分類方案」，聚焦66個綠能相關產業，綠能營收至少佔50％的企業，並納入晨星旗下Sustainalytics提供之ESG風險分數，剔除高風險的危險企業，挑選自由流通市值排名前35之大型企業，投資標的從台灣到全世界。

據2022年7月底的資料，ICE FactSet全球綠能ESG指數的投資產業類別，太陽能類別佔比最高達29.2％，其次為風能佔21.6％、電池及儲能科技佔21.6％、多元再生能源佔16.3％，水力、氫能、地熱與生質能分別佔1~7％。富邦投信表示，綠色電力不是只有大家很熟悉的太陽能、風能等，還包含穩定供電所需的電池儲能科技，此外，投資追求的是企業永續經營的長期價值，因此ICE FactSet全球綠能ESG指數也將ESG風險分數納入篩選邏輯中，換言之，「富邦全球ESG綠色電力ETF」不只是投資目前最受矚目的綠電，同時是帶有永續經營概念的綠色電力。

富邦投信說，儘管經濟景氣起起伏伏，在生活品質的要求下，綠能投資將是未來10年的投資大趨勢。