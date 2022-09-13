台中百貨周年慶檔期繼中友百貨、廣三SOGO百貨登場之後，大遠百周年慶VIP預購將於9月15日起登場，正式點燃台中百貨周年慶的促銷戰火！

台中大遠百表示，今年周年慶VIP預購主題特別以「當我們同在一起」概念延伸，感謝消費者在疫情期間不棄相伴，今（13）日特別打造專屬直播間和消費者分享最獨家、話題的流行商品，透過線上線下人潮共伴效應之下，期能衝出高買氣，整檔周年慶業績目標將挑戰39億元，年增10％。

台中大遠百表示，今年周年慶VIP預購將祭出好康優惠外，亦鎖定精名品客群消費力，趁勝追擊正式宣佈館內進化打造「精名品頂級殿堂」，以國際時尚、珠腕表為主軸，提升尊貴優雅；運動休閒樓層則升級為中部獨家旗艦豪華空間讓人耳目一新。

9月15日至9月21日VIP預購期間，同享正檔促銷加碼優惠，百貨服飾滿5,000送500，化妝品/內睡衣主打雙重優惠單筆2,000送200、（9/15-10/3）單筆1萬再送200；（9/15-10/3）國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1000！

為鞏固大家電客單，台中大遠百周年慶推出大家電指定專櫃單筆1萬送1,000；針對珠寶黃金區加碼單櫃滿15萬送1,500、35萬送5,000，還有高消費加碼禮，百貨服飾累計5萬加送800；預購期間使用HAPPY GO PAY消費滿5,000再送200，回饋高達18％！

看好精名品客群消費力，台中大遠百將於9/16舉辦「炫彩上城」精品之日為買氣助陣，精品長廊搖身為華麗繽紛上城，知名DJ親臨現場炒熱氣氛，邀請VIP顧客蒞臨參加年度時尚派對，活動當日台中大遠百攜手LONGINES、MONTBLANC、TASAKI品牌舉辦「REVIVAL放任自由。時尚演藝展」，預計能吸引重量級貴賓回流、激發數名千萬刷手。