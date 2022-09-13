全台百貨周年慶陸續開跑，台中的廣三SOGO也從即日起至10月10日推出周年慶優惠，不僅獨家推出當日持APP、銀行指定卡，當日消費滿5000即送200，明起（14日）再加碼當日持APP、銀行指定卡，當日消費滿3000即送100，還有一系列刷卡優惠，包括刷聯名卡於全館當日消費滿10萬再加送2000元等優惠，再享18大銀行滿額送禮券活動，線上購物網則集結獨家限量商品最低下殺2折起，再享滿千抵百優惠。

廣三SOGO的Timberland在18日前推出全面8折優惠，單筆滿6000送限量圍裙，另單筆滿8000再折800、滿萬送限量品牌帳篷。（廣三SOGO提供）

廣三SOGO的金安德森推出萊賽爾天絲可水洗雙人冬被，原價2萬5600元，獨家價3980元，限量50組享買一送一優惠。（廣三SOGO提供）

另外16日起刷Smart Card單筆消費滿千元即可獲得滿額禮，今年更特別與日系女裝品牌à la sha聯名推出系列卡友禮，持廣三SOGO聯名卡從29日起，單筆消費滿千元即可兌換「保溫購物袋」、10月6日起則可兌換「質感保溫杯」，而Smart Card卡友單筆消費滿千元還能獲得1組抽獎序號，周周抽價值2萬2000元的「Fuji愛摩凳」及壓軸再抽出價值16萬8000元的「bgreen uChair優愜意運動養生椅」，除此以外更特別規劃「實現你的願望清單」，15日至10月10日憑「美夢成真許願卡」與你的願望商品一起拍照，參加Facebook活動，即有機會將夢想商品抱回家，預計本檔業績目標將挑戰19億元、達3％成長。