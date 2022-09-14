美國8月消費者物價指數（CPI）年增率達8.3%，比市場預期還要高，加上聯準會主席鮑爾鷹派態度強烈，下周升息3碼甚至4碼的機率增加，引發全球股市出現重挫，有專家認為，市場先前對於通膨問題的判斷完全錯誤，如今已敲響巨大警鐘，迫使股票投資者面對現實。

路透社報導，7月CPI數據年增率為8.5%，低於預估的8.7％與6月的9.1％，讓市場出現通膨已經觸頂，未來將逐漸趨緩的風聲，標普500指數也從6月中的低點反彈超過17%。

沒想到，8月CPI數據出爐，年增率為8.3%，雖低於7月的8.5%，但仍高於市場預期的8.1%，扣除糧食與能源成本的核心CPI也達6.3%，高於市場推估的6.1%與7月的5.9%，顯示通膨問題難以輕鬆解決，聯準會激烈升息似乎已成定局。

在此狀況下，美股四大指數全面收黑，道瓊重挫近1300點（約3.94%），標普500指數下殺逾4%，費城半導體指數大跌超過6%，那斯達克指數也出現超過5%的跌幅。

資產管理機構Federated Hermes分析師Phil Orlando表示，「標普500指數可能至少回測6月中的3600點低點（從現在下跌超過8%），市場對於通貨膨脹的問題完全判斷錯誤，周二是一個巨大的警鐘，迫使股票投資者面對現實。」

報導提到，周二的狀況破壞了一些樂觀情緒，即聯準會很快轉向寬鬆貨幣政策的想法，資產管理機構Janus Henderson Investors主管Matt Peron說：「過去幾周，由於鷹派情緒已達到頂峰，市場的表現確實有點超前了。」