民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka（前右二）今上午與同黨縣議員參選人林資斌（前左二）、胡仁順（前左一），市民代表參選人莊依婕（前右三）、謝主羚（前右一）等人一同到重慶市場掃街拜票，向攤商、民眾介紹自己。（羅亦晽攝）

尋求連任的花蓮縣議員楊華美今上午在重慶市場內掃街拜票，爭取鄉親支持。（羅亦晽攝）

九合一選舉剩下不到3個月，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今上午到花蓮市重慶市場掃街拜票，與市場攤商及採買民眾介紹自己並擊拳打招呼，增加在地方上的曝光度。Kolas說，市場是花蓮人的日常，此行除感受到民眾的熱情，同時也已感到民心思變。

Kolas今上午與同黨縣議員參選人林資斌、胡仁順，市民代表參選人莊依婕、歐彥志、謝主羚等人一同到重慶市場掃街拜票，發送口罩等宣傳品，向攤商、民眾介紹自己，有些鄉親露出微笑回應Kolas擊拳，也有民眾與她合照，但期間均未見有人高喊「Kolas凍蒜」，甚至有人見拜票團隊前來趕緊避開，現場氣氛顯得有些尷尬。

Kolas表示，市場是花蓮人的日常，重慶市場則是花蓮市相當重要的市場，此行除與現場攤商認識，也傾聽各種聲音，透過第一線的接觸，讓她清楚花蓮人的需要。

Kolas說，即起將展開一連串的市場、街道掃街拜票，要一步一腳印與每位縣民互動，許多縣民雖認為改變似乎有難度，不過她在這段時間，發現大家很熱情，也感到花蓮人民心思變，相信改變是真的。

此外，Kolas於重慶市場拜票期間，藉機觀察周邊是否有需要改善之處，並強調自己若成功上任，會一併規畫周邊的交通與停車動線，改善內部硬體，並提出更友善攤商與消費者的政策。

由於重慶市場是花蓮市最大、規畫也最完整的市場，除可買到各式海鮮、蔬果、肉品等，也有很多特色小吃，每天清晨開始，市場裡外的人潮總是絡繹不絕。

因此尋求連任的縣議員楊華美今上午也進入重慶市場內掃街拜票，部份競選團隊則在路口宣揚政績理念，爭取鄉親支持，不過2組團隊並無碰面，似乎選擇巧妙避開。