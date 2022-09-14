新北市一名68歲劉姓老翁，12日下午透過交友軟體找到一名18歲學生妹援交，2人談好價碼相約板橋某旅館，豈料才激情不到3分鐘，劉翁突然臉色鐵青，疑似「馬上風」倒在女學生身上，女學生嚇到打119求救，救護車抵達時劉翁已無生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。

據了解，劉翁剛退休不久，對於新鮮事物都勇於嘗試，日前下載「Beebar」交友APP，積極結交新朋友，前天下午利用這款交友APP認識18歲學生妹，因對方表示剛開學缺錢繳房租，2人相約晚上6時許到板橋某旅館以4000元為酬勞進行1次性交易。

2人進房後雙雙盥洗完畢準備辦正事，豈料激情不到3分鐘，劉翁突然臉色鐵青，疑「馬上風」倒在女學生身上，女學生當場嚇傻，翻找劉翁衣物口袋，卻只找到威爾鋼，並無其他藥品，只好打119求救，期間對劉翁臉頰拍打及潑水仍叫不醒劉翁。

救護人員獲報趕抵，劉翁已失去生命徵象，緊急將其送往亞東醫院搶救，最後仍宣告不治。警方勘查現場，並無可疑跡象，老翁家屬透露，他身體不好有心臟病，心臟有裝支架。