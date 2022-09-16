高雄一名84歲郭姓老翁騎著腳踏車，騎了11公里從自家到中鋼機械，只為了因「要向公司請假」，但其實他已經退休，但郭翁服務近40年，是元老級員工，心中總是掛念著工作，公司特地印了一張假單，才讓他放下心開心回家。

一名高齡84歲郭姓老翁13日10時許獨自騎著腳踏車到小港區台機路中鋼機械，一直嚷嚷稱今日因有要事，要到公司請假，不過獲報而來的小港派出所員警一看老翁應該已經達退休年紀，見他不斷重複自己是要來辦請假，先是安撫老翁情緒，並釐清楚狀況。

經警方了解，在當兵前就在台灣機械公司也就是中鋼機械前身任職，退伍後仍持續在原公司服務，至退休時有近40年的年資，可謂元老級員工，當天早上他突然忘記自己已退休，以為今日還沒請假，一個人從新興區花了1個多小時，騎著腳踏車到11公里遠的距離到昔日任職公司要請假。

但現在請假都已經改成線上化，加上老翁沒有拿到請假單完成任務不願離開，中機管理處處長蔡坤展說，經人事單位討論後就特別印製一張寫有台灣機械的假單交給老翁，並告訴他已經完成請假程序，可以回家休息，老翁才心滿意足，並在員警協助下順利返家。