許多人都會透過交友軟體尋找另一半，一位女網友表示，近日她積極想要脫單，生日時也許下希望今年交到男友的願望，沒想到卻在一天內收到11張不雅照片，許多對象聊沒幾句話就傳送不雅照片，讓她直呼「找個正常男性很難嗎？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她在生日當天許願脫單，沒想到玩交友軟體時，卻接連收到11張下體照片，對方不是聊沒幾句就開車，還有更直接的配對到後第二句就傳送下體照，讓她直呼「找個正常男性很難嗎？」且不知道是否是水星逆行或犯太歲，居然一天收到11張下體照，讓她超崩潰，「而且11這數字又是光棍，天公伯阿～」。

原PO分享，配對到的男網友較迂迴的，會先問候「嗨嗨，你好美喔」、「住哪裡啊？」寒暄一陣子後才露出真面目、傳下體照，更直接的男網友則是在第2句就會傳送下體照，接著就會問出1句「約嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「你可以把從A那邊收到的照片傳給B，B的傳給C…最後一個的傳回給A，形成完美的迴圈，我們凡事求一個圓」、「真的不懂幹嘛傳下體照是比臉好看是嘛？」、「是我的話就問他，哇好大，那可以加你IG嗎？想了解你更多才可以回妳家，我們也了解更多。然後用小號把他下體照跟對話紀錄傳給他所有朋友」。

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