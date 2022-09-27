《台灣第一等》特別準備與竇智孔神似的衝浪造型翻糖蛋糕。（八大提供）

八大第1台《台灣第一等》主持人竇智孔將在明（28日）歡度43歲生日，製作團隊於日前趁他準備出外景前，秘密安排慶生活動，並送上金鐘開運紅內褲，預祝二度入圍的竇智孔順利敲響金鐘，抱回「生活風格節目主持人獎」，他害羞的拿起印著猛虎、大鵰的紅內褲，大笑表示回家後要請老婆幃幃幫忙挑選，再決定穿哪一件去參加金鐘獎頒獎典禮。

竇智孔意外收到製作團隊特地準備的慶生驚喜，感動萬分；在衝浪翻糖蛋糕上面的衝浪男孩模型有著刺青臂膀，完全是複刻本尊竇智孔身上的刺青圖案，十分傳神。竇智孔表示，在孩子出生後，因為工作和家庭，大約已五年沒時間去衝浪，他看到蛋糕後打趣說：「像是提醒我差不多該下水了！」竇智孔談到和製作團隊就像一家人，很了解彼此的心情和喜好，所以儘管沒有跟團隊夥伴表明很想去衝浪，還是收到送進心坎的祝福。至於近幾年沒衝浪，是否會生疏？竇智孔倒是一點也不擔心，「就像騎腳踏車一樣，你會騎腳踏車後，就算多久沒騎，還是會騎，只是騎得好不好。」他透露如果再回到水裡衝浪，衝得好不好也不是重點，能夠泡在水裡、泡在海裡，就非常開心。

竇智孔坦言平常家裡其實不太會慶生或送禮物，「生日」通常就是有個藉口可以去哪裡玩；而今年他的生日也已安排和家人朋友一起去露營度過，生日願望則是平安喜樂！「大家都很平安，我覺得這是很棒的事情！」 《台灣第一等》每周日晚間9點在八大第1台播出。