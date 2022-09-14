今年5月在壽山動物園誕生的2隻狐獴寶寶，終於在9月初由狐獴哥哥帶路首次出洞，好奇的探索洞外世界；園方也用大口徑的塑膠管來營造出野生棲地的隧道環境，讓狐獴家族自由穿梭其中，在過程中狐獴走出隧道口露出萌呆的表情，懵樣十分逗趣逗趣。

廣受大小朋友喜愛的壽山動物園狐獴家族在5月23日添丁，9月初由狐獴哥哥帶著2隻新成員走出房間認識新環境，轉大人的新生狐獴面對陌生的活動空間，先在門外觀望，過了一段時間才鼓起勇氣踏出房門，也因為備受家族照料，幾乎快長得和哥哥一樣高，讓園方備感欣慰。逐漸熟悉場地的兩隻狐獴小兄弟與家族成員玩成一片，年紀最小的新生狐獴還差點找不到回家的路，所幸家族大哥貼心引領順利返家。

此外，壽山動物園為提供動物們更友善的生活環境，透過環境豐富化設施降低動物刻板行為，像是幫非洲獅製作大型貓抓板等新玩具，在黑猩猩的新家構築木平台。這次為慶賀狐獴家族增添新成員，配合狐獴喜歡挖地洞的習性，使用大口徑的塑膠管製成地面隧道，好奇的狐獴紛紛走入隧道探險，而在探出洞口的瞬間，狐獴們東張西望像是發現新世界般的驚奇，還有狐獴回望洞口等待其他家族成員出現，甚至逆向鑽入隧道，想再體驗一次。