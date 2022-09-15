集保結算所為強化數位與資安，推升資本市場永續發展，宣布下半年將對外招募複委託業務規畫、基金業務規畫、系統開發、大數據、APP開發及資安管理等6個職類人員共16～20名，敬邀具備創新力、數位力與數據力的優秀人才，共同打造全新數位金融生態圈。

集保結算所為跨資本市場及貨幣市場的唯一後台機構，提供包括股票、期貨、債票券、跨境保管、基金等五大核心業務的集保、結算及帳簿劃撥等全方位服務。近年更與時俱進進行業務轉型與創新，核心與創新業務並進，服務範疇不斷拓展，服務對象持續增加。

展望後市，集保結算所將落實「建置境內基金集中清算平台」、「發展股務4e服務」、「接軌ESG永續投資趨勢」、「複委託跨境保管服務」及「強化資安韌性」等五大行動方案上，實踐「創新」、「韌性」、「永續」的發展策略，提供全市場加值的數位體驗。

集保結算所即日起至10月3日進行2022年下半年人才招募，主要職缺包括複委託業務規畫人員4～5人、基金業務規畫人員2人、系統開發人員7人、大數據工程師1～2人、行動裝置應用程式（APP）開發人員1～2人、資安管理人員1～2人。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保有Vision、Mission、Action和Passion。Vision是創造舞台培育未來人才，以數位及數據打造被大眾所信任的新集保。Mission是打造金融服務樞紐，致力發展普惠金融，並協助國家金融市場監理。

Action為推動多元跨域服務，以積極行動挹注業務活水。Passion則是期許每位同仁從工作中找到熱情，皆以樂在服務的態度增值自我，共同實踐「創新、包容、韌性、永續、普惠的資本市場」願景。