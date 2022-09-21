基隆市消防局為同步監控救災現場視訊、監視及傳遞效率，首創國內第1套「智慧救助頭盔」，搜救人員只要按下開關，現場監看影像即同步回傳指揮官行動裝置，以及119中心電視螢幕，提升搜救任務執行效率，精進第一線人員救災安全。

消防局表示，智慧救助頭盔能同步傳遞搜救人員在災害現場的各種影像、聲音，不僅提供搜救環境變化線索，也具完整記錄功能，比飛機上的黑盒子更進步，現場指揮官可第一時間監看搜救過程，多方掌握救災救援動態，並注意周遭環境，下達更準確指令，確保搜救人員安全，縮短黃金救援時間。

基隆市消防局長陳龍輝表示，過去國內發生幾起重大災害，本局特種搜救人員第一時間馳赴現場救援，但執行搶救任務時，必須考量到人身安全，因此，決定研發該項配備，讓人員有適當保護措施。他認為，如果能同步回傳畫面，提供災害現場內部資訊，即可輔助現場指揮官隨時掌握實際狀況。

陳龍輝指出，當搜救人員遇到複雜又困難的救災任務時，可以聯繫遠端的結構工程技師、醫師等專業人員協助評估，找出處理問題的關鍵，提供適當的處置建議，也有助於指揮官在最短時間做出正確的搜救決策，讓人員採取最適當的安全救援行動，做好完善的人命救援準備。

陳龍輝說，消防人力資源有限，透過智慧救災科技輔佐，可以加速市府團隊幕僚群及支援單位在最短時間內，掌握現場搜救動態訊息，未來每次救援行動開始時，皆可透過雲端完整記錄現場實況，有助於事後分析救援工作、提供教育訓練素材，以及傳承現場累積的寶貴經驗。