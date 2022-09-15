慈濟執行長顏博文透露去年購捐新冠疫苗過程，遭民進黨政府擋，被綠營圍剿。國民黨主席朱立倫上午受訪聲援，任何一個時代都不可能接受，公益團體或個人做善事，還要被抹黑、抹紅打擊，他相信台灣還有最基本是非價值。

朱立倫表示，在台灣最需要疫苗的時候，慈濟、鴻海與台積電不畏艱難、克服萬難得到疫苗，對過程中受到重重阻礙，現在把事實告訴大家，卻還要被抹黑、抹紅，讓人無法接受。

朱立倫今出席中國宗教徒協會80周年慶祝大會時也指出，這幾年因新冠疫情造成許多國人染疫、死亡，過程中宗教除安定民心，也相互幫助，不僅慈濟發揮愛心募集很多疫苗，各宗教團體也都募集很多社會資源與防疫物資幫助基層民眾。

朱立倫說，每一個宗教都是勸人為善、與人為善，都希望社會能發揮最大善心，他感恩每一位對台灣付出的好朋友，感謝宗教團體對社會貢獻、民心安定與公益支持，在台灣最困難時，都可看到宗教團體伸出雙手，幫助全民。

朱立倫表示，每個宗教最大出發點是愛，最大基礎是善念，用人的愛與善念讓社會更安定、全民安心、大家安全，全民都能平安，中華民國今天能有安定祥和社會，也是每個宗教團體發揮力量。

朱立倫也說，宗教團體工作、推動事項也需要法律保障，國民黨以感恩心情與宗教站在一起，法律訂定過程，立法院國民黨團一定全力以赴。