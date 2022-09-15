慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，慈濟去年採購BNT疫苗過程中，曾遭政商界大老勸阻，引發外界質疑政府曾經阻擋疫苗進口，立院國民黨團今召開記者會，點名阻擋疫苗的政府「高官」，就是行政院副院長沈榮津與衛福部長薛瑞元，要求行政院公開道歉，否則將杯葛總質詢。

國民黨團總召曾銘宗出示去年與衛福部國會聯絡人的對話截圖指出，他曾與衛福部國會聯絡人，安排工商協進會與薛瑞元見面，對方也答覆，薛瑞元已得知此事，但後來卻無下文，去年6月19日，工商協進會理事長林伯豐更接到行政院副院長沈榮津來電，沈榮津告訴林伯豐「不要為工商協進會找麻煩、不要為政府找麻煩」，最後捐贈案胎死腹中。

曾銘宗表示，行政院發言人羅秉成日前聲稱沒有官員阻擋疫苗，還說相關報導與事實不符，是公然發布假消息，還抹黑、抹紅慈濟，國民黨團提供之證據如有不符歡迎提告，若行政院不服歡迎提告，並要求行政院公開道歉，否則總質詢不讓行政院長蘇貞昌上台。

國民黨立委李德維指出，時任衛福部長的陳時中回函黨團指出，蘇貞昌院長已責成相關單位建立服務窗口，企業由經濟部長王美花負責、民間團體由內政部次長陳宗彥負責，但事實卻是，最後這些團體都沒有辦法進口疫苗。

國民黨立委洪孟楷痛批，沒有準備好疫苗已是非常不應該，但明明有疫苗可以買卻刻意阻擋，這就是間接殺人，民進黨的高官擔得起這個責任嗎？呼籲不要以為人民是健忘的，更不要想模糊焦點，誰擋疫苗誰不讓民間購買疫苗，這都要全台灣人知道真相。