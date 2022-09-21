新冠肺炎BA.5疫情邁入高峰，昨新增4萬4500例本土確診，行政院長蘇貞昌今上午前往台大醫院施打第四劑疫苗，選擇的品牌為「高端」；累計至今，4劑品牌分別是AZ、AZ、高端、高端。事後，他透過臉書發布施打疫苗時的照片，呼籲「符合資格的各位，快來打第四劑！」

蘇貞昌今天上午，在行政院政務委員羅秉成、衛福部長薛瑞元、疫情指揮中心指揮官王必勝、疫情監測組組長周志浩陪同下，前往台大醫院施打第四劑新冠疫苗。

蘇貞昌事後表示，雖然各國逐漸開放邊境、鬆綁防疫措施，但行政團隊與指揮中心仍持續整備次世代疫苗、各類防疫物資，希望大家積極接種疫苗，增強抵抗力。

蘇貞昌說，這場戰疫已經走到最後的階段，目前整備的COVID-19疫苗庫存充足、品牌任你選，不僅各年齡層都有疫苗打，次世代疫苗也正準備開打，呼籲大家只要符合資格，都請快來接種疫苗，增加自己的保護力、也保護家人。

他說，政府會斟酌國內外的狀況，漸進鬆綁防疫措施，請大家多多配合，為接下來開放國境、正常生活做好準備。