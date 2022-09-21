50.4萬劑Novavax疫苗預計明天上午抵台。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，前一批50萬劑已經幾乎快要施打完畢，新一批疫苗抵台後，預計9月30日配送至各縣市提供接種。

王必勝表示，明天上午將有一批Novavax疫苗抵台，共50.4萬劑；根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，Novavax疫苗可提供12至17歲青少年、18歲以上成人，用於基礎劑、基礎加強劑、追加劑接種。

指揮中心2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去（2021）年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗，已於6月29日獲配首批50.4萬劑。

王必勝透露，上一批50.4萬劑Novavax疫苗已經快要施打完畢。指揮中心統計，目前國內共40萬1457人次接種Novavax，分別為第一劑1萬5760人次、第二劑1萬9948人次、基礎加強劑1222人次、追加劑62448人次、第二次追加劑30萬2079人次。