美國8月生產者通膨數據讓投資人鬆了一口氣，隔夜美股主要指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現相對強勁。受此提振，周四香港恆生指數目前上漲0.5%，報18946.07點。國企股漲0.63%，為6511.17點。

恆生科技股指數漲0.37%。明源雲漲2.86%，漲幅領先。理想汽車跌2.45%，跌幅最大，其次為平安好醫生跌1.89%。

乘聯會周三宣布中國乘用車市場9月首兩周銷量月減11%，汽車股表現疲弱。除理想汽車之外，吉利、長汽、廣汽、比亞迪、蔚來、小鵬全面下挫。

政策利多消息加持，大陸地產與相關股大漲。中國住建部公布要穩地價、穩房價、穩預期的「三穩」指引。另有消息指出廣州將放寬房市限價政策，新樓最多可降價2成。碧桂園大漲10%，稍早前一度漲11.6%，在藍籌股中表現最佳。龍湖集團漲7.2%，碧桂園服務漲6.6%，中海外漲4.5%。

受油價上漲激勵，中海油繼昨日逆勢收高後，目前再漲1.4%。