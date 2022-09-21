★分析

高盛認為，如果聯準會要打壓通膨，標普500可能會從目前3855點下修至2900點至3375點之間。同時，美國5年期公債殖利率有可能會大升至4.5到5.4%之間。

德意志銀行指出，美國利率如果上升，將對就業市場產生更大利空衝擊。當地失業率可能增至約4.5%。同時，經濟有機會軟著陸，但不排除會出現經濟衰退。

★類股

標普500中11個分項類股齊跌，房地產跌2.6%最大，原物料跌近2%，通訊、金融、公共設施、以及醫療保健跌幅都有至少都有1%。不過，科技類股與必需消費品只跌0.5%最小。

★重磅股

僅蘋果上漲，元宇宙Meta下跌超過1%且逼近2019年元月以來最低。亞馬遜跌2%創兩個月新低，微軟收跌近1%，谷歌母公司Alphabet下跌約2%，均創2021年3月以來最低，連4紅的Netflix也轉跌。

晶片族群普遍走跌，費城半導體指數創7月6日以來最低。其中，英特爾跌1.6%近7年新低，AMD跌2%創7月1日來最低。另外，Nvidia跌1.5%也接近2021年3月以來最低。Western Digital一度大跌4.6%，連7日黑且來到2020年8月來新低，同時，德銀下修評級至持有，理由是全球對資料存取需求減弱。

★焦點股

福特汽車暴跌12.32%，市值蒸發70以美元，起因是示警自己受到通膨大漲以及供應鏈斷鏈影響，預估將在季報中，多出約10億美元成本。同時，在零組件短缺下，有大概4到4.5萬輛皮卡以及休旅車將無法準時交給車主。不過，整年的EBITDA(稅前息前折舊前攤提前)仍然可達115億美元至125億美元之間。

上漲1.57%的蘋果，將在部分國家與地區調高軟體售價。也就是最早將於10月5日起，在智利、埃及、日本、馬來西亞、巴基斯坦、波蘭、韓國、瑞典、越南以及歐元區，Apple Store內購買App時將會變貴。同時，因iPhone 14 Pro熱銷，本季出貨量有可能再增加1成左右。

消息傳出，福斯汽車未來可能釋出更多保時捷持股。有了更多資金注入後，福斯將可加速業務轉型，從傳統燃料汽車轉變為電動汽車。日前，福斯曾宣布，保時捷將在29日於德國法蘭克福掛牌，預計最多可籌資94億歐元。

新創電動車業者Nikola宣布，正式推出European Tre純電動卡車，股價僅小跌0.44%，盤後卻上漲1.75%。

那斯達克金龍中國指數（HXC）小跌，同時，那指100中，網易漲1.4%，拼多多漲0.5%，京東以及百度小跌。另外，阿里巴巴下跌超過2%，騰訊ADR漲0.5%，愛奇藝則跌1.5%。

★台股ADR

台積電下跌0.08美元或0.10%，收78.15美元，換算台股價格為489.92元。

聯電下跌0.15美元或2.34%，收6.25美元，換算台股價格為39.18元。

日月光下跌0.03美元或0.54%，收5.55美元，換算台股價格為86.98元。

中華電信下跌0.36美元或0.96%，收37.30美元，換算台股價格為116.92元。