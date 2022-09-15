榮運(2607)併入長榮物流，營收連續兩個月創歷史新高，帶動股價連續第五個交易日上漲，今天盤中並攻上漲停價位，今年下半年又有大園物流中心啟用，全年營運有望再創新高。

榮運8月營收20.56億元，年增259.6％，累計前8月營收為126.38億元，已經超越去年全年，年增175.1％。主要榮運去年8月取得長榮物流91.21％股權，10月開始正式開始併入長榮物流營收。

而長榮物流為海、空運承攬商，雖然今年以來海、空運運價均走跌，但長榮物流仍在取得各地子公司股權、擴大業務，另外，加上持有長榮海運股票，有股利的收入，使得整體營收及獲利都呈現大幅成長。

榮運新增大園物流園區的營運，招商成果已達100％，園區占地28,034坪、總樓地板面積39,831坪，包括辦公棟+倉儲棟，該園區已取得內政部銀級綠建築候選的評鑑，園區倉儲棟四層35,058坪已順利全數招商完成，對於今年下半年營收挹注可期。