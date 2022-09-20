連鎖餐飲集團六角(2732)在疫情期間持續布局全球、優化內部營運，受惠全球疫後經濟復甦，2022年上半年獲利反彈倍增，且7、8月母公司及主要子公司均全數獲利。展望後市，隨著疫情影響步入尾聲，董事長王耀輝看好明年營運成長動能可望恢復疫情前2019年時水準。

法人指出，六角雖受中國大陸經濟轉弱影響，壓抑集團合併營收成長動能，但全球布局及內部優化效益顯現帶動整體獲利顯著彈升。由於餐食子公司營運轉佳，預期今年營收成長可望略增至中個位數百分比、獲利成長將顯著優於營收，明年營收目標恢復雙位數成長。

六角2022年上半年合併營收20.16億元、雖年減1.54％，但歸屬母公司稅後淨利0.98億元、年增達1.3倍，改寫同期次高，每股盈餘（EPS）2.18元。其中，六角母公司營收年增達3成，澳洲子公司及王座分別年增41.52％、7.8％，主要受到杭州瑞里營收腰斬影響。

而六角8月自結合併營收4.05億元，月增8.24％、年增達26.66％，站上近19月高點。累計前8月合併營收27.97億元、年增4.52％，續創同期次高。六角表示，7、8月母公司及主要子公司營運均佳、繳出全數獲利的「全壘打」佳績。

展望後市，六角指出，今年營運成長主動能仍來自「Chatime茶太」，日出茶太2年半來全球家數在疫情衝擊下仍持續成長，從2019年底的1050家增至去年底的1200家，今年前三季已新展逾150家，預期全年新增200家目標應可順利達陣。

六角指出，「Chatime茶太」展店區域仍以東南亞跟澳洲為主力，但歐洲地區成長幅度可觀，如挪威以外的北歐5國均已進駐展店。而美國則展開加盟體系調整，比照澳洲經驗籌組白人團隊操盤，目前約30多家，由於美國疫後復甦態勢較明確，看好將是下個成長較大市場。

六角坦言，中國大陸目前營運狀況仍較嚴峻，封城防疫等措施造成經濟成長下滑，已嚴重影響民生消費動能。不過，杭州瑞里自疫情爆發後便持續調整體質因應，門市總家數自先前的1800～1900家高峰減少至目前的近1400家，已關閉500多家，有效降低營運開支。

六角表示，杭州瑞里對六角合併營收貢獻自20％降至目前的約15％，上半年雖虧損0.21億元，但單季虧損已獲控制、單季虧損收斂。雖然7、8月恢復獲利，但整體營運何時復甦仍需視當局是否鬆綁防疫措施、以及相關激勵措施效益，目標營運致力維持穩健。

而經營餐食品牌的子公司王座，目前海內外總店數共60家。王座在疫情期間積極優化內部營運、對門市進行汰弱留強，雖因餐飲業受疫情影響較大，使上半年仍虧損0.29億元，但調整效益顯現使得虧損幅度年減達41.35％，營運已見明顯好轉。

隨著疫情趨穩及暑期旺季加持，王座前8月自結合併營收5.72億元、年增達29.61％，且7、8月均實現獲利。由於台灣多數門市折舊已攤提完畢，配合「段純貞牛肉麵」積極拓展海外市場，下半年營運展望正向，全年營收可望年增逾2成、帶動整體營運轉虧為盈。