全球通膨情勢嚴峻，主要經濟體大舉升息以冷卻經濟並抑制通膨高漲，但也因此浮現經濟放緩隱憂。國際金融協會（IIF）示警，經濟成長放緩正推升全球債務水準，尤其是新興市場最受衝擊，未來破產的企業預期將大幅攀升。

路透社報導，全球債務佔GDP比重第二季升至350%，為5個季度以來首升至350%；新興市場則上升近3.5%，占GDP比重達到252%，報導指出，這反映經濟成長受到大幅放緩所打擊。

不過就債務總體而言，IIF表示，以美元計價的債務第二季減少5.5兆美元至300兆美元，為2018年首次下降。而已開發市場債務減少4.9兆美元，來到約201兆美元，至於新興市場債務則減少0.6兆美元，總額達99兆美元。

然而IIF可持續發展研究主管蒂可蒂夫（Emre Tiftik）在報告中指出，債務總額的下降主因是近20年新高的強勢美元，以及發債速度放緩所導致，且隨著能源和食品價格飆升，以及經濟成長放緩的隱憂，可能會迫使政府擴大舉債，預期全球債務占GDP比重年底前還會再升2%。

市場預測美國聯準會（Fed）下周將再升息3碼，進一步推升借貸成本，IIF警告，借貸成本增加可能導致全球企業破產數量大增，央行實現「軟著陸」目標面臨更加艱難的挑戰。