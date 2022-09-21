隨著二戰結束的嬰兒潮（Boomer）一代從國防工業逐漸從工作崗位退休，他們的老東家指望千禧世代接替他們的位置。

據軍事新聞網站defensenews.com 20日報導，美國防工業高管在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的一個活動中發表談話，一舉消除了關於千禧一代缺乏職業道德的刻板印象。

製造艾布蘭坦克和其他裝甲車的通用動力陸地系統（General Dynamics Land Systems）的美國運營副總裁斯坦（Gordon Stein）說：「我直截了當地告訴你，我沒有遇到過任何一個懶惰的千禧世代。」

這項評論發生在美國國防工業努力應對的勞動力短缺、供應鏈糾紛、通貨膨脹和俄羅斯入侵烏克蘭所帶來的軍備需求增加。

世界上最大的國防公司洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的營運長約翰（Frank St. John）「我們過去常說，千禧世代要來了」或是「千禧一代在這兒，」「他們已經代表了我們目前勞動力中最大的族群，約佔我們職員的40%。」

「他們正在做很大一部分工作，我們取得的成功要歸功於一些積極進取而不怠惰的千禧世代。」他還補充說，國防任務滿足了員工從事重要工作的志願。

美國人成群結隊地辭職，有些人稱這一趨勢為「大辭職」(Great Resignation)。對於國防領域來說，這更像是「大退休」（Great Retirement），疫情促使嬰兒潮一代提前退出勞動力市場。

From cryptocurrencies, to artificial intelligence, to the rise of millennials, a top-secret document by Canada’s spy agency CSIS explores the so-called “mega trends” on its radar https://t.co/BCOZqcBw2A pic.twitter.com/ClUYrgDK1L — Canoe (@Canoe) January 14, 2018

史坦談到：「我們知道這件事即將到來，那麼我們是如何為它做準備的？」他說。「因此，我認為疫情凸顯了我們作為一個行業，但廣義上是美國，需要面對的脆弱性和技術斷層。」

根據會計和諮詢公司安永（EY）的一項研究，自2017年以來，航空航天和國防部門的員工平均年齡約為47歲，而55歲或以上的員工佔勞動力的26%。

根據安永的研究，為了吸引40歲以下的勞工，公司必須考慮到自己的價值觀，並提供內部或外部工作流動性，以獲得豐富的經驗、有目的的企業社會責任舉措和靈活性。

約翰說工作動機倒不是問題，「我們根本沒有看到什麼沒有工作動機的挑戰。 然而，我們已經認識到，千禧一代對工作與生活的平衡有不同的看法，比如說，在我這一代人，我所工作的地方，如果還有一點時間用於生活，那就是我的平衡，」

對洛克希德馬丁來說，吸引和留住千禧世代的努力意味著要使得使每個工作週更加靈活，並為員工提供更多的機會。

What do Gen Z and millennials expect in the workplace?: Owning and running a business with a multi-generational workforce can be complicated. It’s possible that in your business, you could have four or five different generations working. From the… https://t.co/tOXnmpg2rF pic.twitter.com/jqk5JBD1MM — Barnes Roffe (@BarnesRoffe) September 20, 2022

「不再有人會從事同樣的工作，做同樣的專案，一做做個10年。 我們需要每24個月來重新思考一次，這是一種新的體驗，」。

而新冠肺炎大流行（COVID-19）後遠端工作也產生一些新契機，通用電力航空軍事系統（GE Aviation Military Systems）執行長果得（Amy Gowder）說：「我們確實看到千禧世代得益於新冠病毒為我們所有人提供的靈活性（指遠端工作）或迫使我們所有人到位。」「但他們仍然希望參與，所以我們正在努力找出面對面上班合作的平衡點，這是無法替代的。」

對於無法遠端完成的「接觸式工作」，如機械加工和焊接，通用電氣正在與工會合作進行培訓和學徒計劃。 她說，這有助於滿足那些希望繼續學習和成長的工人。