台灣央行將在明（22日）舉行3Q理監事會，外資匯豐（HSBC）最新報告預測，央行此次仍將維持「半碼」的升息幅度，央行重貼現率將調升至1.625%，擔保融通利率將調升到2%，短期融通利率調升至3.875%。而匯豐也預測，央行4Q理監事會將再升息半碼。以匯豐證的報告來看，今年台灣央行的總升息幅度僅有2.5碼，相較於FED在前9月就升息9碼，全年可能升息16碼；台灣央行的升息是「非常鴿」！

匯豐修正央行升息轉為更「鴿」，主要還是在於主計處公布的通膨數字。據主計處最新公布，8月物價調查結果，8月消費者物價指數（CPI）年增率回落至3%以下，一口氣降至2.66%，終止連續五個月超過3%，但仍連13個月超過通膨警戒線2%。而今年1月~8月整體CPI年增率還是破3，達3.1%。

匯豐指出，央行總裁楊金龍近期談話也透露，在台灣通膨緩解下，讓不跟隨其他主要經濟體的貨幣政策有更大的空間。據此，匯豐認為，本季央行不會大幅加息，僅象徵性的升息半碼。

至於今年以來新台幣的貶值幅度擴大，至9月19日，新台幣兌美元匯率較其10年平均值還低3.6%。匯豐認為，新台幣貶值不會是引動央行升息的重要觸媒，因為在2016年1月時，當時新台幣兌美元匯率也較10年平均值低7.2%，央行也並未因新台幣貶值，而進一步採取升息措施。2016年1月新台幣兌美元平均匯價在33.644元，而央行重貼現率自2015年3Q到2016年，甚至還調降了2碼。

匯豐也強調，今年迄今為止，新台幣兌美元匯價在亞幣中也不是最弱的，只是和趨勢一致；因此，要希望央行因新台幣疲軟，而以升息的手段來對應，這是不可能的。長期來看，央行會維持較溫和的升息，目的將通膨壓回到2%以下。