服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出了新款微控制器 （Microcontroller，MCU），並鎖定汽車電驅化趨勢和下一代電動汽車的空中線上更新域區控制系統。為了支援汽車產生、處理和傳輸大量資料流程及下一代電動汽車的發展，意法半導體推出新的Stellar P車規MCU ，此為業界首款可在2024年車款上整合CAN-XL車載通訊標準的微控制器，讓新的汽車平台能處理不斷增長的資料流程，以維持汽車性能處於巔峰狀態。

意法半導體汽車和離散產品部副總裁暨策略性業務開發和汽車處理器及射頻產品總經理Luca Rodeschini表示，即時性和效能皆出色的Stellar P6汽車微控制器整合先進的運動控制域和能源管理域與執行功能，確保傳統燃油／電動車能平穩過渡到軟體定義汽車的新電驅架構模式。隨著汽車產業開始為2024年車款開發新的汽車平台，ST已準備用微控制器支援平台開發，並簡化從開發到量產的轉化過程。

意法半導體的Stellar車規微控制器產品家族旨在支援車商和一級供應商轉型成軟體定義汽車。Stellar產品現在提供多個系列：Stellar E系列確保功率轉換應用能夠即時控制和小型化系統，在電動汽車車載充電、DC-DC轉換器和電驅逆變器等應用中最大限度地發揮碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）功率技術的優勢。

Stellar G系列MCU主要用於汽車域區控制架構的車身域，能即時且安全地管理資料並整合功能。此系列具備優秀的軟體空中線上更新、低功耗模式，並透過廣泛的車載通訊協議收發資料。

新的Stellar P系列車規MCU整合了進階執行控制與強大功能，目標鎖定電動汽車電驅技術趨勢和汽車域區控制架構，並為其提供出色的即時性能和能源管理表現。適用於2024年車款的Stellar P6樣品現已上市。

汽車製造商的下一代汽車平台正往軟體定義汽車轉型，以適應下一代汽車的新功能（電動化、進階安全、輔助駕駛、自動駕駛）的複雜性和性能。這一轉型需要對汽車平台架構進行由上而下的改變，包括管理一個小型子系統的多個電控單元（ECU）向整合多種功能的域或區控制器的轉變。這些網域控制站還必須整合車上不同系統的軟體。如Stellar一樣的新一代車規MCU能確保汽車的安全性和性能，並整合重要功能，在完全由電子系統驅動的軟體定義汽車中，同步所有系統、安全空中線上升級軟體、簡化汽車保養維修並持續改善性能。

Stellar P6採用高效能28奈米FD-SOI技術，在意法半導體的自有晶圓廠製造，其內嵌容量高達20MB的相變（非揮發性）記憶體（PCM）。依照嚴格的汽車高溫運作環境、抗輻射和資料保存要求開發測試，意法半導體的PCM具有快閃記憶體所缺少的單位元（single-bit）覆寫功能，讓存取速度更快。此外，不停機線上更新更是利用了一種改變遊戲規則的創新機制，在驗證軟體前，該方法透過為新下載的軟體映射動態分配記憶體空間，達到節省記憶體空間的目的。在下載過程中，其餘記憶體會繼續執行正在執行的應用程式。

意法半導體的Stellar P6 MCU內建多達6顆Arm Cortex R52處理器內核心，部分為鎖步運行，有些則是分核執行任務，為應用提供失效保護冗餘機制。這些功能使新產品能夠為下一代汽車驅動系統、電動化解決方案和域控制系統提供高性能、即時確定性和升級功能。Stellar P6使用Cortex-R52的功能和防火牆來解決硬體虛擬化問題（sandboxing），這簡化了在同一晶片上的開發和整合多源軟體的工作，同時確保應用的安全隔離和性能。

該架構在各層面上均提供高階安全措施，並確保ISO 26262 ASIL-D發揮功能。此外，FD-SOI技術本身具有準抗輻射功能，並針對系統不可使用的問題提供卓越的防護措施，同時確保晶片符合最嚴格的安全標準。

晶片上整合的快速硬體安全模組（HSM）增加了鎖步加密引擎，並支援ASIL D安全功能，還可以發揮增強的EVITA完整安全功能。新產品亦提供高速安全加密服務和安全網路身份驗證，以進一步保護廠商的韌體和終端使用者的資料。