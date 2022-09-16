一輛自小客車掉進排水溝內。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄大寮區今凌晨一輛自小客車不明原因摔落排水溝內，車體180度翻覆，四輪朝天，所幸該車的35歲郭姓男性駕駛，僅頭部外傷，意識清楚，由救護人員協助送醫，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

大寮區光華路和光明路一段16日3時17分發生一起車禍，現場可見整輛小客車掉進排水溝，180度翻轉躺在水溝中，四輪朝天，所幸車上35歲的郭姓駕駛頭部外傷、意識清楚，救護人員也趕緊將人救出，初步處置後趕緊送醫。警方初步調查，駕駛無酒駕，疑為精神不濟自撞分隔島後再掉進到排水溝內，詳細肇事原因仍待進一步釐清。