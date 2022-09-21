由於拖吊車及邱男貨車(見圖)的車頭皆變形嚴重，導致兩名駕駛一度受困，警消到場後一邊疏導交通，一邊進行搶救。(林口警分局提供)

新北市台61線快速道路在今(21)日下午發生一起連環車禍，造成2輛貨車、1輛高公局吊車及1輛遊覽車撞成一團，其中有2名駕駛一度受困在變形的車內，經搶救後已雙雙脫困，目前皆已送醫急救中。

警方指出，事發在今天下午3時04分許，當時黎姓男子駕駛的高公局拖吊車正在拖吊2台計程車，行經61線南下16.4公里處時，因不明原因撞上前方由57歲邱姓男子駕駛的貨車，接邱男的貨車接著又失控追撞前方的遊覽車及另一輛貨車。

由於拖吊車及邱男貨車的車頭皆變形嚴重，導致兩名駕駛一度受困，警消到場後一邊疏導交通，一邊進行搶救。

黎男與邱男意識皆清楚，其中邱男傷勢較重，他雙腳小腿骨折，頭部也有撕裂傷，而黎男則是全身擦挫傷，2人救出後皆送往醫院急救，而遊覽車駕駛59歲夏男及另名貨車駕駛57歲丁男則沒有受傷。

事故發生後，台61線南下車道一度的車流一度出現堵塞狀況，警方也派員進行疏導，目前障礙已排除，至於詳細肇事原因，仍有待警方釐清。