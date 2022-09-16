美股受到市場擔心通膨和經濟衰退，加上美債殖利率走升、油價下跌等因素，四大指數全面收黑，台股也在台積電、鴻海、聯發科及金控股聯袂走弱下，指數下挫百點，盤中面臨14500點保衛戰，但量能持續萎縮，預估成交金額只有1600億元。

分析師指出，台股量能欠缺，5日線及10日線近兩日得而復失，今天5日線將開始扣抵14,807 點，今天正式下彎，目前盤中所有均線都呈現下彎，指數若無法續彈站穩5日均線，大盤均線將轉為空頭排列。而目前量能都無法越過短期均線之上，且成交量只有1600億到1700億元之間，市場觀望氣氛濃厚，個股表現居多。

不過，8月下旬以來台股急跌千點，主要受到FED鷹派言論以及美國再度對中國祭出晶片出口禁令，凱基投顧認為，美對中的GPU晶片出口禁令在獲得一年緩衝期下將有潛在急單利多效應，對股市的衝擊也將會逐漸淡化，另外，再加上鷹派升息利空出盡、iPhone 14預購火熱，對第四季蘋概、雲端、網通、汽車電子、綠能等族群帶來反彈機會。