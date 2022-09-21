今年在FED鷹式升息，外資賣超台股匯出等雙重壓力下，據統計，新台幣匯價今年以來已經貶值逾3元，貶幅達11.6%；今早盤新台幣匯價貶幅又有擴大跡象，盤中貶破31.4元，最低匯價31.416元，再破昨日盤中的低點。以31.416元計，新台幣匯價今年以來貶值3.726元。匯銀指出，31.5元為短線防守的重要關卡，若31.5元失守，今年就會看到新台幣貶值超過4元的急貶現象。

匯銀指出，新台幣貶值也意味著進口成本上揚，不利於穩定通膨。但如果美國的核心通膨的關鍵因素之一「住宅租金」，未來一年仍有逾1成的漲幅，FED勢必以升息來對抗通膨升溫；而在美元獨強，台美利差持續擴大下，除了新台幣「31」字頭成常態外，「32」、「33」字頭也要有心理準備。

週四清晨美聯儲將召開FOMC會議，投資人靜待美聯儲的會議結果，市場預期有83%的機率將升息3碼。美元指數上漲0.6%，至110.22。在外資動態面，台股週二大漲123點，外資由賣轉買32.44億元，美元兌新台幣尾盤收31.345，終止連5貶。目前對新台幣匯價止貶較有利的訊息為：外資轉為匯入+央行進場調節。