歐洲央行(ECB)副行長Luis de Guindos在周四表示，ECB應該將對抗通膨，放在比成長疲弱的擔憂更優先的位置，並需要採取果斷的政策步驟，來阻止高物價成長的紮根。

Guindos在里斯本說，貨幣政策必須聚焦於物價穩定。而堅決的行動對於維持通膨穩定至關重要，這也有助於實現物價穩定，避免通膨出現第二輪影響。

副行長補充說，「我們必須防範第二輪效應，例如通膨預期持續向上的風險」。