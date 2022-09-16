巴克萊(Barclays)的經濟學家周四表示，由於歐洲能源危機、中國繼續實施防疫封鎖，以及各國經濟體的融資環境緊縮，讓全球的成長正走向「逐漸同步的衰退」。

巴克萊預測2023年全球成長將為2.2%，今年則為2.8%；該行並警告，先進國家經濟體在第四季將萎縮，明年則為零成長。

在俄烏戰爭加劇供應鏈問題之後，全球主要央行加速收緊貨幣政策，以便在新冠疫情復甦之際，能抑制通膨的上升。

巴克萊說，全球經濟成長放緩，將使世界「接近全球衰退」；而且許多壞消息已經傳出來。

「經濟前景不佳，但是未來可能更糟。在悲觀和樂觀之間有一界線，我們認為全球經濟現在就在界線上」。

該行說，在聯準會啟動升息周期之下，美國經濟實力的指標發出好壞參半的訊號。但美國明年只能「勉強地」避免陷入全面衰退。

巴克萊預計，歐洲在2023年上半會陷入衰退；中國在第四季會看見小幅的反彈成長，將低於5.5%的目標；巴克萊還下調中國2023年GDP成長預測80基點，估成長率為4.5%。