歷史進入到21世紀的第三個10年，大家對於中美兩強即將或已然展開的世紀霸權之爭，恐怕已無太大懸念；唯一成為懸念的是：誰將勝出？

與一般棋局首先布局然後再進入中盤不同，中美這盤世紀大棋，開局未久即進入中盤，所以布局與中盤幾乎同時進行，只是分別在兩個場域展開：一是地緣板塊，展開的是布局；二是個別領域，一進入中盤，短兵相接。後者，已呈現激烈交鋒的具體看有五大領域，分別是經濟（含貿易與產業）、科技、貨幣、軍事及太空。

這五大領域，30年前、20年前或10年前多為美國領先或遙遙領先，近年來則被中國快速追趕，除貨幣外，其餘不是已被中國追近、或趕上、或甚至已被超前。貿易與產業，除了極少數高科技外，美國優勢幾已蕩然無存，只能被迫採取脫鉤等兩敗俱傷（最終還未必傷得了中國）的焦土策略。科技領域，哈佛劍橋報告指出，屬第四次科技革命範疇的AI、5G及量子信息科學中國已超過美國；半導體、生物技術及綠色技術也將在2030年前超越美國，美國被迫採取它曾批評中國的國家隊模式，但面對中國的舉國體制，未必能占上風。

美國唯一仍居優勢的是貨幣與金融，但俄烏戰爭對美元霸權造成極大衝擊，「去美元化」風潮方興未艾，至於金融核彈SWIFT對俄羅斯都未起作用，何況中國。軍事領域雙方目前在第一島鏈交鋒，美國一方面已在進行戰略後撤（至第二島鏈），二方面強化台灣及日本軍事能力，採烏克蘭模式對耗中國，說明在西太平洋美國自忖已無軍事優勢。至於太空，這是21世紀五維戰爭的兵家必爭之地，中國起步雖晚，但目前與美國已成平分秋色甚至還有後來居上之勢。

美國善打西洋拳善下西洋棋，都是直面交鋒，不善謀略與布局。前述五個領域的短兵相接，已可見美國的吃力與勉強，可以想見在地緣板塊的另一個場域，博弈的陸權vs.海權的大戰略，不諳圍棋的美國將會面對多麼難堪與無奈的場景了。

10年前2012年中共十八大上台的習近平，就任未久就在2013年提出了「一帶一路」倡議，這個地緣大戰略乘的就是他日後提到的「東升西降」大勢。東（中國）升早已無懸念；西（美、歐、日）降則漸趨明顯，於是過去10年，在這個大勢下倡議的一帶一路，在「亞歐非」這個大棋盤上的頻頻落子，現已可以看到的明顯棋勢與布局是：

一、包括中國及東協在內15個國家參與的RECP自今（2022）年開始運作；二、自2011年開始從中國出發以歐洲為終點的中歐班列，大大振興了亞歐大陸東西之間沉寂已久的陸上運輸；三、上合組織持續擴容，成員國已有9個，超過10個以上的國家等待加入；四、中老（寮國）鐵路開通，中吉烏鐵路即將開建；五、亞投行成員國已超過100個，上合開發銀行即將成立；六、北斗導航覆蓋全球；七、中俄、中伊（朗）建構準能源聯盟；八、人民幣區域化蓄勢待發…。麥金德1個多世紀前預言的「世界島」輪廓已現，整個過程中幾乎看不到任何美國的角色。

到目前為止，中國這盤世紀大棋下得十分出彩；而美國，猶在中盤纏鬥。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）