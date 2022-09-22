Fed如預期升息3碼，預告年底前還會再升5碼，明年終端利率落在4.6%，同時大幅下修經濟展望，鮑爾也承認軟著陸越來越難，終場美股四大指數全數收黑；而俄羅斯總統普丁宣布進行部分動員也加深金融市場不安。全球股市再度上演「利空」走跌；而台股掛牌的「反向」ETF，反而是迎「衰退」利好，上演「吃紅」行情。

早盤包括：富邦臺灣加權反1(00676R)、群益臺灣加權反1(00686R)、美國道瓊反1(00669R)、富邦NASDAQ反1(00671R)、國泰臺灣加權反1(00664R)、富邦恒生國企反1(00666R)、國泰中國A50反1(00656R)、元大S&P500反1(00648R)、FH香港反1(00651R)、元大台灣50反1(00632R)等逾10檔反向ETF全數翻揚。

目前除了FED暴力升息利空外，俄羅斯總統普丁宣布進行部分動員，召集更多士兵前往戰場，並再次對西方發出核武威脅。普丁9/21宣布將進行部分動員(partial mobilization)，將召集30萬名預備役人員，表示當領土完整性受到威脅時，一定會盡一切可能保護俄羅斯與該國人民，並強調這不是虛張聲勢，普丁警告那些試圖用核武勒索俄羅斯的人，暗示以核武作出回應的可能性，同時也提到西方已表明其目的是摧毀俄羅斯，並試圖將烏克蘭人民變成炮灰。