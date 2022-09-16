物價持續上漲，台灣民眾黨婦委會今(16)日召開「我們與餓的距離」記者會，高喊「官員吃補，民眾吃土!」全台各地除了柴米油鹽、雞蛋等民生品漲幅至少1成之外，平民小吃的漲幅最高達25％，民眾黨強調，通膨已吃掉薪水漲幅，更嚴重衝擊弱勢生計，呼籲政府提出積極作為因應。

民眾黨婦女事務委員會籌備處指出，全台各地柴米油鹽都上漲，雙北基但漲幅約10％、高雄的木瓜牛奶也漲8％至9％，屏東的美食小吃韭菜盒、豬肉餡餅等都漲25％，金門高粱也漲10％。此外，民間的食物銀行也越來越多，甚至喜宴結束後還會有弱勢家庭排隊打包剩菜，民間已經食在受不了。官員不能自己吃補讓人民吃土。政府須更積極處理物價問題。

民眾黨秘書長謝立功表示，行政院主計總處發表7月份經常性薪資年增率達3.52％，但台灣最新的消費者物價指數(CPI)連續5個月漲了3％，「薪水雖然有漲，但通膨已經吃掉了薪水的漲幅，所以今年上半年實質的經常性薪資是負成長，換言之，我們實質的消費力是不增反減。」他直言，政府不能只是公布數據，還要通過一些政策去平抑物價。

賴香伶批評，物價上漲衝擊最大的是弱勢族群，對於物價上漲，政府不要只會去查有無哄抬價格，但始終沒有抑制住物價上漲。她以桃園客家菜包為例，以前1顆30元，買3顆還百元有找，但現在1顆40元，就會讓人少買一點、少吃一點，到便當、買菜都出現這樣的情況，連帶小孩、長輩的營養都受到影響。