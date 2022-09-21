「新竹科學園區」為台灣科技業第一重鎮，許多人才因工作所需搬到新竹生活，日前就有一名高雄民眾打聽周邊生活品質，希望能夠獲得正反兩面的意見。文章曝光後，不少網友直言薪水夠高才值得來新竹，有一名台北人坦言竹北、東區物價堪比台北，薪水沒200萬，生活會很痛苦。

一名網友在PTT發文表示，他目前在高雄科技廠工作，最近獲得一份竹科的工作機會，但對新竹不太熟悉，想打聽當地居住環境的優劣，因為他老婆對於生活品質蠻注重的。

這名網友從網路查詢有關新竹的評價，包括美食沙漠、景點較少，放假都往巨城跑、路小道路交通易打結等等。他納悶「是真的還是言過其實呢？目前真的很猶豫是否要答應新工作」。

文章掀起熱烈討論，不少網友認為新竹確實是美食沙漠，物價也高、交通擁塞，「物價高東西品質差，美食沙漠，道路小通勤易塞車，大眾運輸落後」、「美食沙漠，塞車路凹」、「高雄生活舒適多了，新竹物價房價高到莫名其妙」、「要生活品質不會選新竹吧」。

另外，有網友直指來竹科的目的就是賺錢，「看你新工作的薪水吧！高很多當然來新竹」、「薪水有高到一定程度再考慮，交通跟伙食費所需開銷會大增」、「你年薪超過四百萬的話可以過得很開心」、「先看薪水高多少，來新竹是為了錢」、「新竹除了薪水，沒啥贏高雄的」、「建議年薪200以上再來，否則會很痛苦，竹北和東區物價堪比台北，適合工作不適合生活的地方，我原本是台北人喔」。

不過還是有網友反駁，認為部分地區生活環境還是相當不錯，「賺錢可以來，關埔、竹北居住環境不錯」、「新竹市區的話新竹公園、護城河、巨城、關新這幾個點周圍的居住品質都不錯，機能也很好」。