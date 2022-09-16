台南市警方毒品溯源追至高雄小港區，逮獲吳姓主嫌涉嫌槍砲與毒品罪移送台南地檢署偵辦。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方溯源毒品案調查近8個月，15日收網在高雄小港區逮獲吳姓嫌犯自營毒品分裝場，起獲2把改造槍與32發子彈，上百公克海洛因與379公克的安非他命，還有一批先驅化學原料，吳嫌身帶約50萬現金，開賓士車出入，家中還有點鈔機，全案依照毒品與槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

36歲吳男涉嫌槍毒已遭警方鎖定8個月之久，警方打算近日收網逮人，卻一度跟丟對象，他先到嘉義梅山再返程，中途到安定區訪友，警方14日趁他從朋友家走出，一擁而上將他壓制逮捕。15日再帶回小港區民宅，搜出大批毒品與槍彈。

吳男供稱從事物流業，出入卻有賓士車代步，他車上與家中共被搜出49萬多現金，還有2部點鈔機，警方共計查扣海洛因107.36公克、安非他命379.26公克、改造手槍2支、子彈32發、電子磅秤與電動研磨機等物品。

吳宅家中化學藥劑刺鼻，疑似毒品先驅原料、化學原料、製毒工具1批等證物，專案小組發現吳嫌自購專業的器材，以其他化學物品來摻加稀釋、分裝，住處儼然是一座毒品製毒分裝廠。

他因販毒工作，生性多疑，平時行蹤飄忽不定，大門外裝有監視器，並持有改造手槍防身。警方將吳嫌依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送臺南地方檢察署偵辦，由檢察官聲押審理中。

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