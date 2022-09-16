網紅團體「反骨男孩」成員孫生的母親，因竊盜案目前正在監獄服刑，但今年1月她在入獄前，又跑到新北市淡水區某冷氣行，企圖偷取店員的LV名牌包，士林地院審理後，認為孫母一犯再犯，難認有悔改意圖，依竊盜罪再判她7個月有期徒刑。

判決指出，65歲的孫母涉及多起竊案，去年1月4日她在捷運芝山站出口，碰到1名坐輪椅的婦人，孫母假裝要幫忙對方，一路將她送回福華路住處，但過程中卻趁機偷走對方錢包，士林地院經審理後，依竊盜罪判孫母6個月有期徒刑。

今年1月10日孫母等待入獄前，又跑到淡水區原德路某冷氣行，趁謝姓店員不注意偷走LV名牌包，店員發現追出店外，孫母將包隨手丟棄，後遭警方循線逮捕。

2022年8月1日，孫母因案遭到通緝，她不願服刑拒不到案，後又在淡水區遭警方查獲並送往監獄執行。

士院16日審理偷包案，孫母再度辯稱沒有要偷，是在冷氣行發現包包，第一時間不知是誰的，她打算拿去給里長，士院審理後，認為孫母有多次竊盜紀錄並多次入獄，但素行不良，漠視他人財產權，被捕後又否認犯行，難認有任何悔意。

孫母表示曾擔任公務員及演藝人員、有通告才有薪水，離婚要養兒子等，依其生活及經濟狀況，判處7個月有期徒刑。

孫生對母親的狀況十分無奈，曾po文表示：「我媽無限犯罪，又不去看醫生，他所有費用我都出了，還是可以惹事」、「打來第一句都在要錢，有時很累的很爆炸，心真累…」。