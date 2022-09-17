全球半導體景氣是否低迷？從美中兩大半導體市場的最新需求變化，可以看出端倪。

《財訊》報導指出，檢視美國7月最新的進出口貿易數字，今年7月美國進口貨品金額為2741億美元，較上個月減少85億美元；其中，半導體產品進口63億美元，較6月減少4.5億美元。

貿易數字 美中均呈衰退

根據《財訊》報導，美國是最大終端市場，那麼全球最大的組裝基地中國狀況又如何？從中國進出口數字可以看出，今年1到8月中國進口半導體較去年呈現負成長；在5月人民幣兌美元重貶後，7、8兩個月，中國進口半導體數量更較去年同期減少19%。

《財訊》分析，進口減少是因為中國半導體產業崛起的進口替代成效嗎？事實恐非如此，我們同樣從中國海關公布數字發現，中國今年出口的半導體數量不但遠低於進口數字，出口數量今年每個月也比去年都下滑，而且八月下滑幅度高達23%，比進口晶片的下滑速度還快。

為何美中半導體貿易數字急速下滑？《財訊》分析，原因從全球半導體大廠展望就看得出來，今年7、8月開始，包括英特爾、超微、高通、美光等大廠，都對未來需求發出警訊。處理器大廠英特爾調降今年全年營收和獲利目標，競爭對手超微也同時給出過去八季以來最低的成長目標，並表示PC的庫存問題會持續到至少今年底。

根據《財訊》報導，美光的看法也很關鍵，因為記憶體和各種科技應用都有關。美光不只表示PC銷售將較去年下滑10%，也直言手機銷售較去年下滑5%，並看壞中國資料中心需求，只表示車用需求仍將成長。只有少數公司如類比IC大廠德儀逆勢成長，德儀7月法說會表示，營收和展望都超出預期，工控和汽車部門都交出成長成績單。

不過，《財訊》報導指出，利率和匯率影響的只有需求；供給方面主要仍受美中科技戰影響，美國對中國半導體產業的限制愈來愈嚴格，過去全球化高效分工已經回不去了。今年美國除通過《晶片法案》，讓高階半導體製造重回美國，8月祭出對中禁售3奈米EDA軟體、第四代半導體材料金剛石、氧化鎵等禁令；9月1日再傳出對中國禁售輝達H100、A100和AMD MI250高階GPU。一位分析師觀察，就算中國公司能換個身分買到晶片，少了原廠支援，要建起超級人工智慧伺服器也是難上加難。