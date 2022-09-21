台積電雖為全球晶圓代工龍頭，但後頭追兵三星、英特爾來勢洶洶，彼此在技術能力互相競逐，台積電董事長劉德音昨（20日）發表公開喊話呼籲，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

台灣半導體產業協會（TSIA）預計在10月19日召開，協會在官網貼出理事長劉德音的談話，他認為，就半導體產業的外在環境而言，美中貿易衝突，兩岸緊張情勢升溫，對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰。

此外，劉德音提到，大陸近年來發展國內半導體產業的腳步並未停歇，包括在半導體設計、製造、封裝產業、以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，大力支持其本土業者，美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。

全球半導體產業的競合與消長已是進行式，劉德音喊話，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

最後，劉德音也期許所有成員一起攜手努力，持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢。