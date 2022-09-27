法人圈今（27）日傳出台積電（2330）原規劃明年漲價，但已遭客戶蘋果拒絕，台積電今日表示：「不予置評。」
先前傳出因通膨、供應鏈調度等因素影響，台積電明年各製程代工報價平均漲3％。
研調機構TrendForce指出，台積電高階製程受惠於HPC、IoT與車用備貨需求強勁，台積電5／4奈米營收季增約11.1％，是第二季營收表現最佳的製程節點；7／6奈米雖受中低階智慧型手機市況前景不明朗，遭客戶修正訂單，但仍有HPC客戶主流產品支撐，該製程節點營收季增2.8％。
法人圈今（27）日傳出台積電（2330）原規劃明年漲價，但已遭客戶蘋果拒絕，台積電今日表示：「不予置評。」
先前傳出因通膨、供應鏈調度等因素影響，台積電明年各製程代工報價平均漲3％。
研調機構TrendForce指出，台積電高階製程受惠於HPC、IoT與車用備貨需求強勁，台積電5／4奈米營收季增約11.1％，是第二季營收表現最佳的製程節點；7／6奈米雖受中低階智慧型手機市況前景不明朗，遭客戶修正訂單，但仍有HPC客戶主流產品支撐，該製程節點營收季增2.8％。
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